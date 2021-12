El dormitorio principal ha sido la habitación seleccionada por Tania para confinarse los próximos días y prevenir así nuevos contagios, tal y como establece el protocolo. La presentadora, que afortunadamente está recuperándose sin ningún síntoma grave, está haciendo lo posible para mantener la cabeza despejada. “Se me da ben aislarme, se me da bien confinarme. Ya me pasó en la cuarentena, me vengo arriba en este tipo de situaciones. Es verdad que me encuentro bien, si no fuera así otro gallo cantaría. Pero chica, ya que escapa de mi control estar confinada, voy a hacer por controlar para bien lo que sí puedo, es decir, mi alimentación, hacer ejercicio, ducharme, hacer la cama, etc.”, reconocía hoy en una grabación.