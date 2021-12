Tania Llasera hace un llamamiento a Marta Ortega por las tallas de Zara: "Te pido que nos escuches"

Tania Llasera es una de las famosas que ya ha hecho su propia petición a Marta incluso antes de que sea efectivo este nuevo puesto. Para entender el cambio que pide a la gran empresa textil, cabe recordar que la presentadora estalló públicamente el pasado mes de agosto contra Amancio Ortega por fabricar "tallas irreales" . En aquel momento, tal y como puedes recorar en este vídeo, Tania explicaba que ha estado más de cinco años sin poder entrar a Zara porque no le "cabía nada".

Meses después de aquella polémica, en su último encuentro con los medios, la presentadora ha asegurado que ella confía siempre en las mujeres y cree que Marta está "muy preparada para lo que le viene y para lo que ya tiene" . Pero Tania Llasera considera que tiene "mucho trabajo" porque Zara es un gigante mundial y debe conseguir "hacer magia para unificar las tallas en una tienda y que no se nos esconda en la parte online".

Mirando a cámara y dirigiéndose directamente a Marta Ortega, Tania Llasera ha pedido que "nos escuches". " Ayudaría a mucha gente mudialmente a verse mejor y a chicas muy jóvenes a entender que hay diversidad y que no pasa nada por tener una talla XL . Lo importante es que estés en tu cuerpo, que seas saludable y que estés feliz. Lo demás está de más", ha dicho alto y claro la presentadora, tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia.

"Pero si tu quieres comprar una talla grande tienes que ir a online o te sacan un burro de la parte de atrás de la tienda como mal hecho, ¿sabes? Me parece bien que deje de ser una tienda para tallas grandes y que se absorva en una sola tienda, que es Mango, pero entonces no me hagas esta cochinada. Haz las cosas bien", ha pedido la presentadora.