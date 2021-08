Tania Llasera, contra Amancio Ortega por fabricar tallas 'irreales': "No tenéis vergüenza, yo no uso una XL"

Tania Llasera considera que se está creando "un problema" en la gente joven por el tallaje de algunas tiendas

La presentadora pide a Amancio Ortega que se "ponga las pilas" por fabricar tallas irreales

"¿Cómo es posible que yo tenga una talla XL?", ha planteado

Tania Llasera reivindica a diario la aceptación de los cuerpos. En una sociedad en la que parece que el físico predomina, la presentadora intenta poner el acento en que no existe el cuerpo perfecto y que todos son válidos. “No somos ornamentos. Las mujeres somos más que una imagen, somos personas y nuestro cuerpo es nuestro instrumento”, escribía hace unos días en sus redes sociales.

Usando el altavoz en el que se han convertido sus redes sociales, esas donde alcanza más de setecientos mil seguidores, Tania Llasera ha querido ir más allá y reivindicar las tallas de ropa que se están creando en algunas tiendas, algo que considera puede afectar mucho a la gente joven. “Este vaquero me lo compré ayer. ¿Cómo es posible, señor Amancio, que yo tenga una talla XL?”, preguntaba la presentadora.

La escritora ha explicado que lleva cinco años sin pisar Zara, una de las tiendas más emblemáticas del grupo Inditex, porque no le “cabía nada”. “Me cabreé porque tampoco estoy yo como para que no me quepa nada”, se ha sincerado. Tania, tras comprar una nueva prenda, ha querido hacer pública su queja por tener que usar “la talla más grande que hay”. “¿En qué mundo cabe? Estamos creando problemas en la gente joven”, ha asegurado.

Tania Llasera pide que se replanteen los tallajes de las tiendas

La presentadora considera que no es sano que aquellas mujeres que tienen “un cuerpo normativo” tengan que comprar una talla XL. “No tenéis vergüenza. No me parece normal”, ha declarado enfadada a través de su Instagram. Además, Llasera se ha dirigido en concreto a Amancio Ortega, al que le ha pedido por favor que se “ponga las pilas” y replanteé el tallaje que existe en una de sus tiendas más conocidas.

Poco después de hacerlo mucho han sido muchas las mujeres que se han sumado a su queja. “Estoy contigo. Eres la voz, tú puedes”, “Gracias. Aquí una mujer normal con la XL que sabe perfectamente que es una talla irreal. Basta ya, Amancio”, “Llevo años sin comprar nada allí”, “Se pasan por el forro el tallaje” o “Qué razón tienes, es vergonzoso”, han sido tan solo algunos de los mensajes que ha recibido.