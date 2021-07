Tania Llasera cumple 42 años celebrando su cuerpo: "Todas sus formas son válidas"

Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha publicado un recopilatorio de las muchas ocasiones en las que los paparazzis la han fotografiado. “Aunque a muchos les cueste el concepto, me gusto – no siempre, lógicamente -, pero me acepto en todas mis formas, pesos, embarazos, postpartos, pelos, etc”, explicaba la presentadora, que lo que realmente prioriza es que su cuerpo “funciona de vicio” y le da muchas más alegrías que tristezas. “Y con eso me quedo. Lo importante es cumplir años, que la alternativa no mola”, añadía en su reflexión.