Dos plantas, increíbles vistas y una estupenda terraza: así es la casa de campo de Tania Llasera

"We bought a house in the country!!", escribe la periodista bilingüe, cuya madre es de origen británico. Unas palabras que al castellano se traducen como "nos hemos comprado una casa en el campo" y que dan pie al importante mensaje que ha querido transmitir tras dar este gran paso en su vida. "Quiero compartir algo muy importante para mí: yo de horóscopo soy #cancer, y el hogar para nosotr@s es MUY importante ", escribe en sus redes.

"Imagino que, como a muchos, el confinamiento por Covid-19 fue más duro y estar confinados en familia en un piso 56 días sin salir, me agobió mucho no, muchísimo. Soy una persona que sabe lo que es la agoraphobia, pero también sufre de claustrophobia. Quizás por eso, o porque ya me llega una edad y a mis hijos otra fase infantil donde ya no son bebés...o por todo ello junto...¡¡¡nos hemos comprado una casa en el campo!!!", continúa relatando junto a la publicación, en la que se puede ver un atisbo de la que aparentemente será su segunda residencia en la capital.