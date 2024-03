Lola Lolita se sincera sobre el bullying que sufrió en el instituto: "Fui el hazmerreír, me abucheaban"

Lola Lolita ha sido la última invitada de ‘A solas con…’, el podcast de Vicky Martín Berrocal. Allí ha confesado algunos aspectos de su vida que, como consecuencia de su gran naturalidad, para más de uno podrían ser totalmente inesperados y es que ha reconocido experimentar un “pánico escénico muy fuerte que espera superar”: "Siempre he sido vergonzosa y tímida… No sé gestionar mis emociones ni sé cómo comportarme realmente. Los nervios pueden conmigo. Lo paso muy mal ”.

Es entonces cuando empezó a recibir beneficios gracias a su compromiso con las redes sociales y consiguió toda una legión de seguidores aunque aquella no supuso una época fácil para Moreno, que tuvo que enfrentarse al bullying que sufrió en el colegio: " Fui el hazmerreír, me abucheaban ", ha expresado sobre sus compañeros, de los cuales ningún otro se dedicaba a lo mismo que ella.

A día de hoy, a través de la que se ha convertido en su fuente de ingresos continúa recibiendo decenas de críticas que le han llevado a contar con la ayuda profesional de un psicólogo ya que, aunque reconoce que no les da tanto valor como antes, siguen afectándole: "Te mentiría si dijese que no me importa. A día de hoy me sigue importando, pero no le doy tanto valor. Aprendes a vivir con ello”, ha contado a Berrocal.