Chenoa siempre ha sido de esas vips que ha apostado por la espontaneidad. Desde que la conocimos allá por el 2000, la medio argentina, medio mallorquina hizo de su carácter parte de su marca. Y orgullosa que está de mostrarse tal cual es, sin protocolos ni falsedades. Ya advirtió en una entrevista para Icon en enero de este año que estaba encantada de haberse ganado la fama de "mujer antipática" . "Yo hubo un año que intenté ser simpática y me salió un eccema", confesó, regalándonos así uno de los mejores titulares de 2021. Una actitud pública intencionada que ha conjugado con el humor, como ha demostrado en su último encuentro con los medios .

"Hace un montón que no veía a más de uno y no me habéis dicho ni 'hola, guapa' ni nada como antes, ahí lo dejo", les espetaba con rintintín, demostrando cómo su extensa carrera en la música y la pequeña pantalla le ha hecho ganarse la confianza y el afecto de los compañeros de prensa que han estado cubriendo su trayectoria vital y profesional.