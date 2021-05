Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera se separaron hace casi veinte años. Ahora, el torero comparte su vida con la diseñadora Lourdes Montes.

Además, Lourdes y Eugenia mantienen una estupenda relación y han dejado constancia de ello a través de las redes sociales.

Así, la diseñadora ha alabado la nueva colección de joyas de Eugenia. Aunque también son otros los famosos que mantienen una excelente relación con las parejas de su exs.

Llevarte bien con tu ex no es fácil. Y mucho menos lo será tener una buena relación con la pareja de este. Aunque eso sí, como nos han demostrado algunos nuestros famosos no es algo imposible. Muestra de ello es la estupenda relación que mantienen Eugenia Martínez de Irujo y Lourdes Montes. La hija de la duquesa de Alba estuvo casada con Fran Rivera durante cuatro años y, además, de su relación nació Tana. Lo cierto es que ambos siempre han sido una expareja muy bien avenida y no hemos podido conocer conflictos entre ambos.

Lourdes ha alabado la nueva colección de joyas de Eugenia

Por eso, no es de extrañar que una persona tan importante en la vida de Fran, como es Lourdes, su actual mujer, no mantuviera una excelente relación con Eugenia. Así, para apoyar a la XII duquesa de Montoro, Lourdes ha lucido varias de las joyas de su colección a través de las redes sociales. Así, la joven ha compartido, con sus más de 150 mil seguidores, dos pendientes, con forma de jirafa y de un árbol de la sabana. En el instastories, donde ha mencionado las joyas, Lourdes ha comentado: “Enhorabuena por esta colección Save Eugenia by Tous, única, diferente a todo y solidaria, igual que tú”.

Lourdes ha aclarado, en distintos momentos, que su marido Fran también es muy amigo de Eugenia. Eso sí, su relación flaqueó hace unos años, cuando el torero utilizó sus redes sociales para explicar su malestar con el régimen de custodia de Tana. Rivera consideraba que no era justo que un padre no pudiera disfrutar del proceso de cuidado de sus vástagos, pero sí tuviera que pagar una manutención. Un punto de vista que también apoyó Lourdes.

Pero parece ser que después de aclarar ese malentendido, las aguas volvieron a su cauce. “Lo mejor para Cayetana es que sus padres se lleven bien. No tienen ningún problema y siempre lo han intentado por su tranquilidad y la estabilidad”, explicó Lourdes intentando zanjar el tema. Ahora, parece ser que la relación entre los tres está más que consolidada y han sabido dejar sus diferencias a un lado por el bien de su familia. Pero, ¿qué otros famosos mantienen una relación con las parejas de sus exs?

Marc Anthony y Álex Rodríguez mantienen una relación muy buena

Este también ha sido el caso de Álex Rodríguez y Marc Anthony durante mucho tiempo. El ahora ex de Jennifer López tenía una estupenda relación con el cantante, algo que evidenciaban a través de sus redes sociales, donde compartían fotos y vídeos juntos. Además, no solamente ellos dos se llevan bien, sino que JLo mantenía una buena relación con la que era novia de Marc Anthony, Rafaella Modugno y los cuatro han compartido conciertos y halagos.

¿Cómo se consigue tener una buena relación con tu ex y su pareja?

Es algo muy importante y más si hay niños de por medio. Mantener una buena relación entre la familia será fundamental para el desarrollo y el crecimiento de los pequeños. Por eso, lo primero es llevarse bien con tu expareja. Para eso, será esencial dejar atrás el pasado, ya que esto puede convertirse en una carga que no os deje avanzar. Eso sí, no es imprescindible que seáis amigos, pero sí que mantengáis una relación cordial.

También, será importante que no discutáis por cosas que no tienen solución. No hace falta seguir insistiendo sobre un tema que es complicado de resolver y, sobre todo, al que no hayáis podido llegar a un consenso, lo que no quiere decir que no te mantengas firme y defiendas siempre tu postura. De esta manera, te sabrás respetar a ti misma y respetar a otros. Otro tema muy importante será saber perdonar y, sobre todo, que sepas perdonarte a ti misma. De lo contrario lo único que sucederá es que se alimentará el odio, la ira, la culpa, la venganza...