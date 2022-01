Famosos que son adoptados: la dura infancia de Marilyn Monroe, Jeff Bezos o Nicole Richie

Aunque en algunas ocasiones podamos pensar que la vida de nuestros famosos ha estado llena de comodidades, lo cierto es que no siempre es así. Muchos de ellos, como cualquier otro mortal, pasan complicaciones, problemas en su infancia y que tiene consecuencias directas en su vida. Así, algunos de estos llegaron a ser abandonados por sus padres, nunca conocieron a sus progenitores o fueron dados en adopción por otros motivos. En Divinity repasamos las vidas de algunas de nuestras celebridades que, quizá, no sepas que han sido adoptados:

El actor Jack Nicholson pasó momentos complicados durante su infancia, aunque no lo supo hasta que no fue bien mayor. El americano fue adoptado por sus abuelos y fue en ese momento cuando descubrió que su hermana no era su hermana, sino su madre.