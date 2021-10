De Luís Tosar y Zidane o Pepe Reina: los famosos calvos más sexys

Para muchos, ser calvo es todo un inconveniente. Pero para otros, es uno más de sus atractivos . Así, en vez de intentar cambiar su aspecto físico, se enorgullecen de ello. Y no es para menos. Esto sucede tanto dentro de nuestras fronteras como fuera, y es que la lista de los hombres calvos más sexys del planeta es muy larga...

Uno de los hombres sin pelo más atractivos de nuestro país es Luis Tosar . Lo cierto es que al actor no siempre le hemos conocido con esa poca cantidad de cabello, pero sí que ese rapado le ha proporcionado un aura aún más misteriosa y sensual. Además, su falta de pelo contrasta que sus frondosas cejas, que siempre han sido su seña de identidad.

No puede faltar en esta lista Zinedine Zidane . El futbolista nunca ha sido conocido por tener mucho pelo, pero esto no le ha impedido convertirse en uno de los hombres más sexys del planeta entero. Gracias a su forma de vestir, con sus característicos trajes, el deportista tiene una apariencia muy formal y atractiva.

Si hablamos de famosos de fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar de mencionar a Jude Law. El actor, que ya en estos últimos años ha perdido mucho pelo, no ha perdido su esencia. Esos ojos azules y esa forma de actuar le han valido para convertirse en uno de los hombres más sexys del planeta. Y no es para menos.