Si decimos que Chris y Liam Hemsworth son los hermanos más atractivos del planeta probablemente no estamos mintiendo. Son sus ojos claros, su cuerpo perfectamente esculpido y su melena rubia hacen que muchos y muchas suspiren por ellos. Eso sí, no están solos: siempre van acompañados de Luke , su hermano mayor, formando un trío de actores y hermanos inseparables .

Fue entre 2003 y 2005 cuando apareció en diversas series, como The Saddle Club, The Coas o Last Man Standing. Pero su salto real a la fama en Australia se dio después de participar en la conocida serie Neighbours, donde interpretó al futbolista Nathan Tyson. Allí estuvo durante ocho años.