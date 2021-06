Su noviazgo con Albert Rivera se convirtió en todo un boom a mediados de 2018. Así, Malú y el político se convirtieron en una de las parejas más reclamadas del momento. Y más teniendo en cuenta que los dos siempre han sido muy discretos en cuanto a su vida privada. Sí que es cierto que la cantante es quien lleva más tiempo expuesta a los medios de comunicación y, por eso, hemos podido relacionar a la artista con distintos rostros conocidos. Aún así, el currículum amoroso de la joven no es demasiado extenso y parece ser que ha alcanzado la deseada estabilidad junto al expolítico.

Malú siempre ha sido muy discreta en su vida privada

Salió durante tres años con Gonzalo Miró

Fue en el año 2016 cuando le confesó a Bertín Osborne que quería ser madre. “Me gustan los niños”, explicó. Aunque eso sí, también comentó que no se veía en el momento para ello. Por aquel entonces, Malú salía con Gonzalo Miró. Junto a él estuvo saliendo durante tres años y no se prodigaron mucho por los photocalls. Aunque era inevitable que las cámaras no les captaran tomando algo o yendo a hacer la compra. Todo se rompió en el 2017 y, desde su círculo más cercano, apuntaron que se debía a que la relación se había enfriado.