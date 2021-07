Hay muy pocas personas, en todo el mundo, que se hayan podido resistir a los encantos del ‘Aserejé’. La canción se convirtió en un hit y sonó absolutamente en todos los rincones del mundo. Además, no podía faltar en las mejores fiestas de pueblo, durante las tardes de verano o en las discotecas más importantes. Así, ‘Las Ketchup’ se convirtieron en un de los grupos de música más top del momento. No había persona que no se lanzara a canturrear el estribillo tan pegadizo. Pero, ¿qué ha sido de Lola, Pilar y Lucía?