La evolución de Guillaume ha sido tan favorable que los médicos han conseguido extubarle con éxito. El subdirector del instituto se recupera en casa, pero tiene demasiadas lagunas que le impiden acordarse de cómo ha llegado a esa situación. Clotilde intenta no preocuparle, pero Jérémy necesita saber la verdad, así que no duda en mostrarle la foto que confirma el acercamiento entre ella y su novio de la juventud, Vincent. Guillaume está hecho un lío y no sabe a quién creer, pero tiene claro que su máxima prioridad es el bienestar de su hijo, su desempeño en la escuela y su relación con Célia, que apoya incondicionalmente.