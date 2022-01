Al ver que la situación cada vez se escapa más de su control, Louis vuelve a discutir con Salomé delante de algunos alumnos del centro. “¿No ves que me estoy dejando la piel? ¿Qué más quieres? ¿Que me arrodille? Por ti hago lo que sea necesario”. Pero la actitud de Salomé sigue sin gustarle y carga contra Maxime, el hombre que, según él, ha originado esta crisis. “¿Tenía razón y me engañas con Maxime? ¿Vas a engañarme con él? Tienes un síndrome de abandono que hace que te acuestes con cualquiera por migajas de afecto. Haré que le echen. Hablaré con mi madre y con Armand. Voy a destruir su futuro en la cocina, llamaré a todos los restaurantes y escuelas”. En el próximo capítulo de 'Chefs de élite' veremos de qué es capaz Louis por retener a Salomé.