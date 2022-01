En el próximo capítulo de 'Chefs de élite' , Jérémy querrá salir de dudas de una vez por todas. Irá al hospital y será testigo de cómo su padre recupera la consciencia: “Llevas semanas mintiendo, por eso no quieres que vea a papa”, le dice a su madre. Clotilde hará todo lo posible por evitarlo, pero su hijo ya tiene la decisión tomada: “No es decisión tuya. No evitarás que vaya al hospital”.

Por su parte, Célia pide explicaciones a Vincent por ocultarle su relación con la hija de Auguste Armand. Sin embargo, ni siquiera el propio padre biológico de Jérémy sabe que el joven es su hijo. ¿Cómo reaccionará cuando se entere? Además, parece que la pareja no ha cerrado las viejas heridas del pasado y Clotilde ha confesado a su marido que a veces desearía que no se despertase, ¿Se reanudará la historia de amor que terminó hace 20 años? ¿Será capaz Clotilde de dejar a Guillaume?

Por si la situación de Salomé no fuese lo suficientemente tensa, se le complican aún más las cosas. Tiene claro que no quiere seguir su relación con Louis pero no termina de dar el paso. Se desahoga con Maxime, pero tampoco se atreve a tener una relación secreta con él. En uno de estos encuentros clandestinos, Claire, la madre de Louis, les pilla besándose y da un ultimátum a la joven: o deja a Maxime en 24 horas o le contará todo a su hijo.