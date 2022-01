Todos están destrozados con la muerte de Auguste Armand . Sin embargo, Clotilde tiene muy claro que ella es la apropiada para sustituir a su padre a los mandos del instituto. Pese a que poco a poco va acercándose a su hermana Rose, no va a dar su brazo a torcer: dejará en manos de los supervisores del instituto la elección de la próxima directora del centro. Está segura de que, por méritos, ella será la elegida. “No quiero ningún pacto, ese cargo me pertenece”, afirma. En el próximo capítulo de ‘Chefs de élite’ descubriremos quién de las dos resulta ganadora en la votación.

Claire Guinot sigue buscando desesperadamente un documento relacionado con el secreto que Auguste Armand no pudo llegar a confesar y en el que ella también está implicada. Lo que no sabíamos era que Louis, su hijo, también conocía esta información y anima a su madre a contarla. El problema es que, sin ese papel, cualquier cosa que diga Claire no tendrá ningún tipo de valor, por lo que todavía no ha llegado el momento de sacar la verdad a la luz.