Hugo Silva: "Mis circunstancias son una hipoteca y dos niños, tengo que currar"

Hugo Silva reconoce que al principio no entendía la fama. Que cuando era un ídolo teen y su cara estaba en los quioscos semana tras semana se ponía a la defensiva. "Me empeñaba en que yo no tenía nada que ver con eso", ha contado en una entrevista para El País. Un tsunami mediático en el que no podía salir a la calle sin que "la gente se volviese loca" y se crease "unas expectativas que en su día pesaban mucho". Quizá fue por eso que, vistos los peligros de ser un personaje popular, optase por blindar su intimidad hasta el punto de mantener su paternidad en secreto.