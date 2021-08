Pablo Motos, sobre su verdadera relación con Will Smith: "Hicimos una empresa"

Will Smith es uno de los actores internacionales más famosos y no hay ocasión en la que su viaje a España no se convierta en noticia. Más allá de su carrera profesional, hay otros aspectos de su vida que interesan prácticamente en todas partes del mundo: sus reflexiones, su familia o su cambio físico son algunas de las cosas que llaman la atención de todos sus fans. Pero si hay algo que parecía ser un auténtico misterio es la relación que mantiene con Pablo Motos, que ha podido entrevistarle hasta en siete ocasiones.