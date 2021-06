Pablo Motos ha superado dos durísimos momentos en su vida a nivel económico. Antes de convertirse en un reconocido presentador de televisión, el valenciano aprendió, a base de experiencias, que es “muy fácil” perderlo todo. A pesar de que no le gusta realizar entrevistas para no “meterse en líos” porque tiene “demasiada visibilidad”, el presentador ha cambiado el rol y le ha contado a Ricardo Moya, en su programa de Youtube ‘El sentido de la virra’, las dos ocasiones en las que ha tenido que empezar de cero .

El problema fue que Pablo motos había firmado con él un contrato por unos treinta millones de pesetas, de los cuáles realmente él cobrara al mes el equivalente a seiscientos euros. “Empecé a hacer la publicidad y empecé a ganar 12 mil euros. Firmé una serie de cosas y yo estaba en la mierda. Lo pasé francamente mal”, cuenta el presentador. Tanto es así que estuvo a punto de buscar a la persona que le había engañado y “cometer una barbaridad”. “Laura me frenó. Me dijo: ‘Tienes un coche, un piso y has hecho fortuna. Empieza de cero y no hagas el gilipollas’”, recuerda el valenciano sobre el consejo de su mujer que le ayudó a salir adelante.