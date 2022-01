Sin embargo, la gala de los Premio Feroz será recordada por la inesperada confesión de la veterana actriz Petra Martínez al recoger el premio a Mejor actriz protagonista por 'La vida era eso' . Tras recibir el galardón de manos de Javier Cámara, la intérprete, que aseguraba que "resulta que todo lo que han dicho todos (los anteriores premiados) lo tenía yo pensado y ahora me encuentro con que no sé qué decir". Fue en ese momento cuando sorprendió a todo el público congregado en el auditorio de Zaragoza hablando sin tapujos de la masturbación femenina en la vejez.

Y así, entre vítores, la actriz continuaba y hacía su confesión más íntima. "La masturbación está completamente callada, y entonces yo ahora por ejemplo me masturbo como tres o cuatro veces al día porque he cogido la manía. Y entonces Juan (su marido) me dice 'hija, por favor, vamos a la cama', y le digo 'yo prefiero en el sofá'. Y yo me masturbo viendo a Javier (Cámara)", decía provocando la inmediata reacción del actor que estaba detrás de ella tras haberla entregado el premio. "Por favor, que me conociste así" (el actor hace un gesto indicando que le conoció siendo un niño).