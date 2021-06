Antes de que la pandemia estallara y se decretara el estado de alarma en nuestro país, Melani Olivares se subía a las tablas del Teatro Marquina cada semana para dar vida a Valeria en la obra que protagonizaba con Carlos Chamarro, Entre ella y yo: “No sabíamos que iban a cerrar los teatros ni que nos íbamos a meter todo en casa. Y entre bastidores me dijo Anita, la regidora: ‘Despídete, que es la última’. Y así fue”, ha recordado en una entrevista para ‘El País’ cómo vivió los días previos a que nuestra vida cambiara por completo. Algunos sectores económicos pudieron reinventarse con la llegada de la crisis sanitaria pero otros, como el de la cultura, no disponían de las herramientas para hacerlo o lo tenían muy complicado ante las estrictas restricciones impuestas.

“Tengo los mejores amigos del mundo que trabajan, tienen dinero y me han podido ayudar. Yolanda Ramos, Carmen Machi, Willy Toledo, Gorka Otxoa. Me van a matar, pero gracias a ellos he podido tirar para adelante", agradecía públicamente el respaldo de sus amigos. Después de una delicada etapa, en la que llegó a participar en un famoso talent show de cocina por pura necesidad –“Tengo tres hijos que alimentar y me meto donde haga falta para sacarlos adelante"-, su realidad va cambiando poco a poco y ya tiene rubricada su firma en algunos trabajos.