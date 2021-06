Cada vez que a Melani Olivares le han preguntado por cómo definiría a su familia , la actriz siempre utiliza el término “distinta” . Cuando era una niña siempre se imaginó en una mesa llena de críos, con un perro sin correa y sin ningún padre a la vista. Y unos cuantos años más tarde, con la experiencia que da el tiempo, su sueño se ha hecho realidad. Ahora, la intérprete a la que todos conocimos gracias a su papel de Paz en la icónica serie ‘Aída’ cuenta con una familia numerosa que ahora ha decidido reivindicar . Su intención es demostrar que no todos los hogares tienen por qué ser idénticos. Y también que no se debe desestimar la dureza que implica la crianza.

Su estreno como madre fue con 33 años. Por entonces, Olivares quería tener un hijo, pero en ese momento no tenía pareja. “No me apetecía compartir esa maternidad que yo deseaba con alguien que no estaba. Entonces decidí empezar los trámites de adopción de Martina”, contó recientemente en una entrevista para Shangai donde posó con su hija mayor, que ya tiene 14 años.