Paz Vega e hija, blanco y negro en el debut de Ava Salazar en el Festival de Málaga

Arropadas por Orson Salazar, marido de la actriz y padre de sus tres hijos , ambas hacían acto de presencia en la red carpet con nerviosismo. El de ayer era un día especial para la (ya no tan) pequeña. Pero ahí estuvo su madre para que los flashes no la abrumasen.

Paz Vega y su hija, cómplices en el Festival de Málaga

Para la premiere de 'La casa del caracol', Paz Vega apostó por un look de marca España. La firma The 2nd Skin Co firmaba este conjunto, con un top de hombros al aire con volantes y mangas abullonadas (tendencia absoluta) y un pantalón de pinzas en mikado complementado con un cinturón en charol.