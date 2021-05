Diez años. Ese es el tiempo exacto que ha pasado desde que Adele se convirtió en una estrella. Desde que batió todos los récords con el lanzamiento de ‘21’, el álbum que la hizo ser un icono de la música. Ese que nos regaló himnos pop como ‘Rolling in the Deep’, ‘Set Fire to the Rain’ o ‘Someone Like You’. Y el que le forzó a aprender a convivir con un éxito que ha estado gestionando hasta hoy.