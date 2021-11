El hecho de sentirse culpable por romper esa "estructura" a la que tanto ella como su ex, Simon Konecki, definieron como "familia" llegó cuando un día su hijo de nueve años le espetó "muy elocuentemente" que era "como un fantasma" porque, aunque estaba presente en la vida real, no estaba realmente junto a él a nivel emocional. Fue entonces cuando se cumplió uno de sus mayores miedos: "¿Qué pasa si me odia para siempre?" Su intención fue dejarle claro que la decisión fue suya, no de su padre, pero enseguida supo que enterlo era una tarea demasiada complicada para un niño. De ahí nació su canción 'Mi Little Love'.