Soraya, rota por la muerte de Carlos Marín, vecino e íntimo amigo: "Te recordaremos cada día"

Carlos Marín ha muerto a los 53 años de edad tras estar doce días en coma inducido en un hospital de Manchester . A pesar de que algunos medios apuntan a que ha sido víctima de covid, su familia no ha querido confirmar esta información. "Es cierto que está en coma inducido y bajo el cuidado de muy buenos médicos, Carlos está vacunado, pero no vamos a hacer más declaraciones ", fueron las palabras de la hermana cuando aún se encontraba hospitalizado. Doce días después de su ingreso, el grupo de música comunicaba a través de las redes sociales la triste noticia.

Soraya ha contado que cada fin de semanas disfrutaban de sus broma y de su alegría. "Cómo nos has hecho reír. En casa quedará tu butaca, donde siempre será tu rincón, y te recordaremos cada día, en cada celebración, en la casita de campo donde a ti te gustaba descansar cuando volvías de gira", ha dicho. La cantante ha asegurado que esta triste noticia no se la esperaban y que deja "un vacío inmeso" del que aún no son conscientes. "Te vamos a querer siempre. No podemos decirte adiós. Te vamos a llevar en nuestros corazones para siempre", ha dicho la artista.