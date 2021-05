Muchos de nuestros celebrities han decidido disfrutar de la moda sin complejos y han incorporado a su vestuario prendas tradicionalmente asociadas al armario femenino, demostrando que las etiquetas de ‘para mujer’ o ‘para hombre’ no tienen cabida en el siglo XXI. La moda se ha convertido en un poderoso instrumento para decir basta a anticuados estereotipos de género y nuestros vips la han utilizado para luchar contra ellos. Harry Styles, Billy Porter, David Bowie, Miguel Bosé o el actor Alejandro Speitzer han aprovechado su popularidad y su altavoz para demostrar que la masculinidad no tiene que estar desvinculada a una falda o unos tacones.

El último en añadirse en esta lista ha sido Dani Martín, que no ha dudado ni un segundo en colaborar con el grupo ‘Ginebras’ en uno de sus conciertos ataviado con un vestido blanco de encaje y la raya pintada en el ojo. Un atrevido look que alucinó a los presentes y que quiso combinar con unos calcetines deportivos altos y unas Vans de cuadros blancos y negros. “Ayer volví 20 años atrás. […] No hay nadie más que pueda hacer lo que ellas hacen y, cuando eso sucede, es mágico”, se sentía afortunado por haber podido colaborar con esta banda. “Yo tuve una banda que ahora es vuestra, ellas tienen la suerte de seguir teniéndola”, comparaba emocionado ambas trayectorias.