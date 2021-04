Aprovechando el lanzamiento de su nuevo álbum, la actriz ha aprovechado para publicar el videoclip de 'Dancing with the devil', el tema principal de su documental, en el que la estadounidense cuenta su estremecedora experiencia con las drogas y cómo, por culpa de sus adicciones, casi pierde la vida y a día de hoy sufre terribles secuelas físicas.

"Es solo un poco de vino tinto. Estaré bien, no es que quiera hacer esto todas las noches. He sido buena, ¿no me lo merezco por ello?", comienza explicando la artista en la letra de su canción, confesando cómo recayó en sus adicciones después de casi 6 años sin consumir. Un primer paso que la llevo a una espiral de consumo en la que experimentó con todo tipo de sustancias como la heroína o el crack.