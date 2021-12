India Martínez rompe a llorar: "Son muchas emociones juntas"

India Martínez ha utilizado sus redes sociales para visibilizar la realidad que no se ve en Instagram habitualmente

La cantante ha querido, entre lágrimas, que no todos sus días son existosos y perfectos

De un tiempo a esta parte, Instagram se ha convertido en un espacio en el que compartir los mejores looks, viajes, restaurantes y éxitos que, en muchas ocasiones, provocan inevitablemente comparativas muy dañinas. Pero cada vez son más los famosos que quieren poner fin a esto y mostrar, públicamente, que sus vidas no son tan perfectas como se intenta demostrar. India Martínez ha sido una de ellas que, con una fotografía en la que se muestra llorando, ha querido visibilizar que "también hay días jodidos que no se ven por Instagram". También en las alfombras rojas ha hecho algún que otro alegato, tal y como puedes ver en este vídeo:

La artista ha comenzado explicado que siempre nos gustar mostrar la mejor cara, el éxito y los días felices incluso cuando no lo estamos: "Está bien, cada uno puede hacer lo que quiera, pero sin engañarse a sí mismo ni frustrarse si alguno de nuestros días no son perfectos y exitosos". La cantante ha querido abrir una puerta virtual a la realidad y demostrar con sus lágrimas que la vida "está llena de emociones, altibajos, días bonitos y días de mierda" porque si no sería muy aburrida.

Para evitar la preocupación de sus seguidores, India Martínez ha adelantado que no le pasa nada en concreto y que son "muchas emociones juntas". "¿No os preocupes vale? Me da un poco de cosa mostrar esta parte de mí porque siempre quiero dar lo mejor, pero si no no sería real", ha terminado diciendo.

Este mensaje de la andaluza ha sido muy aplaudido por sus fans y por sus amigos y compañeros de profesión. "Te quiero, amiga", comentaba Tamara Gorro. "Abrazo amiga, voy a ti", escribía Luis Fonsi. "Gracias por mostrar tu lado más humano", "Hoy te queremos el doble" o "No siempre se puede estar dando todo", son algunos de los mensajes que ha recibido.

Otra ocasiones en las que India Martínez se ha mostrado natural

Esta no es la primera vez que la artista muestra la realidad de su vida a través de las redes sociales. Durante el confinamiento, India contó también públicamente que había engordado. "Una semana entrenando y no he perdido ni un kilo. No veo diferencia con la primera foto que me hice, pero me siento mejor conmigo misma ¡Y la cama a medio hacer!", escribía en aquel momento en sus redes sociales.

Además, bajo el hasthtag #yosilfiltros, la andaluza publicó en otra ocasión una fotografía de su cara tras sufrir una fuerte reacción alérgica: "Si no le dais 'like' a la foto lo entiendo".