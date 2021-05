La vida de La Toya Jackson ha estado marcada por una abrumadora popularidad y unos duros episodios personales

La quinta hija del clan acusaba a su progenitor de maltratarla y abusar de ella durante su infancia con el consentimiento de su madre

La cantante no quiso defender a su hermano Michael de las acusaciones de pedofilia porque no quería ser "una colaboradora silenciosa de sus crímenes contra niños"

La Toya Yvonne Jackson, más popularmente conocida como La Toya Jackson, es una cantante, actriz, bailarina, escritora y modelo estadounidense. Pero, sobre todo, es reconocida mundialmente por ser la quinta hija de la familia Jackson. Pese a que es innegable hablar de sus éxitos en el mundo de la música como solista, no llegó a alcanzar el mismo alcance que su hermano Michael Jackson, con quien mantuvo una relación llena de altibajos. Repasamos la vida de la hermana del recordado Rey del Pop, que ha estado llena de éxitos, pero también de duros episodios personales.

Al igual que sucedió con el resto de sus hermanos, su padre, Joseph Walter ‘Joe’, quien se convirtió en una pieza fundamental de su trayectoria al tomar el cargo de manager, tenía el objetivo de convertir a su hija en una estrella de la música, pese a que su verdadera vocación fuese ser abogada. Un propósito que cumplió con creces, ya que consiguió auparla con su primer disco homónimo al número 1 de las listas de R&B.

En su autobiografía, ‘Growing up with the Jackson Family’, la cantante relataba el maltrato que sufrió por parte de su progenitor y cómo abusó sexualmente de ella desde los 11 años bajo el consentimiento de su propia madre, a quien consideraba “la fuerza que guiaba la crueldad”. Asimismo, denunció la explotación que sufrieron todos los hermanos para alcanzar la fama y recaudar el máximo dinero posible a su costa. Unas declaraciones que no hicieron gracia alguna a su familia, que la acusaron de querer ganar fama y dinero a costa de su apellido, afirmando que era Jack Gordon, su marido, el que estaba empujando a La Toya a recorrerse los platós de televisión para manchar su imagen.

Pese a que finalmente el tiempo le daría la razón a la protagonista de nuestra noticia, ya que sus hermanos confesarían públicamente la brutal violencia física y los abusos psicológicos que sufrieron desde la infancia, La Toya decidía reconciliarse con su familia y retractarse de sus palabras en otra biografía publicada tras la muerte de Michael, ‘Starting Over’, donde culpaba a su expareja de maltratarla física y psicológicamente durante años: “Tenía el cerebro completamente lavado. Me sentía como un robot. Me pegaba, tomaba las decisiones de mi carrera… Me hizo decir todas las cosas que él quería durante las entrevistas”, reconocía haber vivido en esa etapa bajo constantes amenazas de muerte.

La Toya apoyó las acusaciones de pedofilia que realizaron sobre su hermano

En la actualidad se ha convertido en la principal impulsora del legado de Michael Jackson, recorriéndose el mundo promocionando los homenajes que le rinden al intérprete de hits como ‘Thriller’ o ‘Billie Jean’. Ella fue una de las primeras en enterarse de la trágica muerte de su hermano hace doce años. “Me llamó mi madre y me dijo que corriera a casa de Michael, porque vivía a tan solo tres minutos. Cuando estaba de camino al hospital, porque ya le habían trasladado, me volví a llamar, pero lo único que escuché fue que se puso a llorar y a gritar ‘está muerto’. Casi me salgo de la carretera”, recordaba muy emocionada en el programa de Pablo Motos.

