Rosa López: "Sé que para David Bisbal es un marrón colaborar conmigo, es ponerle en un aprieto"

" Le he propuesto como tres veces hacer una colaboración . No con una canción, pero lo he hecho", ha explicado en esta charla, donde ha ahondado sobre su nueva faceta como compositora. Sin embargo, su opinión es que esto nunca se ha llegado a fraguar porque "es un marrón para él" . "Eso pienso yo como amiga y como artista, porque él está en un momento superchulo (como siempre, porque es un currante nato y es superexigente con todo lo que hace)", ha asumido con honestidad.

Sin perder la esperanza de que esto se materialice algún día, el plan de Rosa López es esperar a proponerle algo "cuando lo tenga seguro y cuando yo me vea en plenitud de todo". "No sé cuándo va a ser, pero estoy componiendo, hay un tema muy chulo que creo que nos vendría muy bien a los dos ", ha adelantado, alegando que esta colaboración con David Bisbal es una "cuestión de que surja el momento, lógicamente de que le guste también, y de que le ilusione como a mí".

Si fuese por la ganadora de la primera operación de 'OT', "como si canto 'La cucaracha", pero también entiende que su colega "está en un momento álgido y que, como soy su amiga, esto es ponerle en un aprieto". "Yo le voy dejando tiritos. He optado por decir: 'Bueno, no pasa nada, si somos amigos y no lo hacemos no pasa nada", ha planteado. Eso sí, de producirse en un futuro no tan lejano, tiene claro que "será maravilloso porque a la gente le va a gustar muchísimo".