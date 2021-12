Chenoa compara su ruptura con Bisbal y la de Alfred y Amaia: “No se alzaban tantas voces femeninas”

Una relación, la suya con la fama y los medios, que ha tenido sus altibajos, especialmente en lo referido a su vida privada. "No me quejo mucho, pero al principio lo gestionaba mal , que es diferente", señalaba a este portal. Y esa mención a los inicios de su carrera nos hace retroceder a 'Operación triunfo' y a su relación con David Bisbal .

El momentazo de Corradini saliendo a la calle a enfrentarse a la prensa tras romper con el de Almería, con su chándal gris y el semblante visiblemente afectado , se hizo viral antes de que la viralidad existiese como tal. Un impacto mayúsculo que le pasó factura: a la artista le costó tiempo y trabajo reírse de sí misma , en un momento en el que, como admite en la citada conversación, "no se alzaban tantas voces femeninas" . Y ese puede que sea el punto, la falta de visibilidad: ella misma señala que no fue la única, que hubo y habrá muchas chicas "llorando en un portal" .

El vínculo entre ellos se ha analizado con lupa desde entonces, siendo el mayor ejemplo la supuesta 'cobra' en el concierto de reencuentro de los concursantes de 'Operación Triunfo' en 2016. Lo cierto es que la relación entre ambos es buena, como ella misma reconocía tras hacerse público que finalmente el cantante de 'Bulería' no está invitado a su futuro enlace con Miguel Encinas. "No tengo ningún problema con ninguno de mis ex, pero tampoco tengo contacto con ellos", declaraba el pasado verano.