Rosa López: "Mi problema es no ser ambiciosa económicamente, no he tenido vida de ganadora"

Rosa López hablaba hace unos días de su situación económica en una entrevista y de lo difícil que es ser artista independiente

La cantante ha confesado que "no ha tenido vida de ganadora" pese a haber sido la vencedora de la primera edición de OT

Además, la artista ha reconocido que uno de sus mayores problemas es que no es "ambiciosa económicamente"

Desde hace exactamente dos décadas no existe individuo en nuestro país que no sepa quién es Rosa López. Su exitoso paso por Operación Triunfo y su posterior participación en Eurovisión situaron su nombre en la lista de personas más famosas de nuestro país. Su futuro en el mundo de la música pintaba ser cuanto menos prometedor, pero las cosas finalmente no evolucionaron con el éxito que se esperaba. “Yo me he sentido valorada como celebrity, no como artista”, señala ahora la de Peñuelas, que pelea por hacerse un hueco en el mercado dirigiendo en solitario su propia carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa López (@rosalopezoficial)

“A mí me gustaría sonar más en nuestras radios españolas”, expresaba su deseo en una entrevista para la revista Semana. Tanto ha cambiado su situación desde 2001 que, tras la apabullante popularidad de los primeros tiempos, la artista tuvo que tomar una serie de medidas para evitar su ruina: "Yo tuve una casa, un BMW X5, un chale en Granada... Todo eso lo tuve que vender en una época de mi vida", confesaba la intérprete del inolvidable ‘Europe’s living a celebration’.

López sabe lo que es vivir cuando no tienes nada, cuando lo tienes todo y cuando lo pierdes. “Yo siempre digo que, si me quedo aquí en pelotas, no me importaría porque sé que lo voy a solucionar”, afirma estar tranquila en ese aspecto. Un discurso que ha mantenido en una reciente entrevista con el diario ‘El País’, donde aclaraba que “no ha tenido vida de ganadora” aunque se proclamó vencedora del talent show musical más famoso de la televisión: “He estado en palacios y en cabañas. Y sí que he notado el clasismo, hasta que dejé de verlo y empecé a sentirme cómoda y a hacer sentir cómodo al de enfrente”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosa López (@rosalopezoficial)

Rosa López no se considera ambiciosa en lo económico