"Me voy a hacer un piercing y me voy a cortar el pelo". Estos fueron dos tweets que Sofía Ellar publicó el pasado día seis y diez de noviembre. La cantante avisó a través de sus redes sociales de que se avecinaban "cambios" físicos pero, a pesar de la advertencia, sus fans no han podido evitar sorprenderse al ver su nueva imagen. "¿Qué le ha pasado a Sofía Ellar?" ha sido una de las preguntas más repetidas en las redes sociales. Y la artista, en una entrevista exclusiva para divinity.es, ha desvelado qué hay detrás de su cambio de look.