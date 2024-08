A pesar de que hace años que Amaia Montero separaba su camino de 'La Oreja de Van Gogh' , no cabe duda de que les sigue uniendo un gran cariño. Y así hemos podido comprobarlo gracias a la última publicación que ha compartido Pablo Benegas , el guitarrista del grupo.

Benegas ha querido viajar al pasado y ha compartido varias imágenes del que fuese su primer concierto , cuando todavía no conocían a Amaia. "Estas fotografías son de nuestro primer concierto en El Moro, verano del 95, antes de conocer a Amaia", escribe. Del mismo modo, Pablo explica que en ese momento todavía no tenían un nombre.

"No teníamos ni nombre ni cantante por eso nos echó una mano nuestro amigo Asier, del grupo 'Oh Glaucón'", confiesa en la misma publicación. Es más, parece que les presentaron durante el concierto como "Los sin nombre" , en lo que el guitarrista define como "una improvisación sobre la marcha" .

Sin embargo, parece que a lo largo de los años les ha tocado aclarar este tema, porque "se han pasado media vida explicando en entrevistas que nunca nos hemos llamado así". Un recuerdo muy especial que ha conseguido emocionar incluso a la propia Amaia Montero , que no ha podido resistirse a comentar.

"Daría lo que no tengo por haber estado allí", ha escrito la cantante dejando entrever el gran cariño que guarda todavía a los que fuesen sus compañeros. "¡Qué absoluta maravilla y que grande Asier!" .

Este estrecho lazo no sorprende, ya que Benegas siempre ha estado muy pendiente del estado de Montero durante etapa más difícil . Era en 2022, cuando la artista nos dejaba completamente impactados con una serie de imágenes que hacían saltar todas las alarmas. En las mismas, Amaia aseguraba sentirse completamente destruida , motivo por el que decidía tomarse un descanso en medio de su carrera artística.

"Treinta años después cierro los ojos y sigo escuchándote cantar 'Nothing compares to you'", expresaba el guitarrista. "Y efectivamente, treinta años después sigo sin conocer a nadie como tú", manifestaba ante esa emocionante actuación. "Menuda dosis de amor te estás llevando querida amiga, qué maravilla. Ya puedes estar orgullosa. Disfrútalo y llena con él las válvulas del corazón para seguir caminando", son las preciosas palabras que le dedicaba.