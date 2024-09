Dani Martín anuncia su nuevo proyecto musical con un cortometraje junto a Estopa o Dani Fernández

En 2021, Dani Martín lanzaba ‘No, no vuelve’, su último álbum hasta la fecha. Unos meses después, saltaban las alarmas sobre su posible retirada de la industria tras sus últimas publicaciones en las redes sociales. Sin embargo, el artista se veía obligado a emitir un comunicado con el que callaba los rumores: “Ni me retiro de la música, ni me voy a meter a una cárcel para mejorar como persona, ni nada de eso”, sentenciaba. Aun así, no fue hasta febrero de este mismo año cuando el exvocalista de ‘El Canto del Loco’ rompía su letargo musical y publicaba, sin previo aviso, su tema ‘Ester Expósito’. Ahora, ha hecho un importante anuncio en su perfil público.