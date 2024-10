Álvaro de Luna, sobre la letra de sus canciones: "Mi momento vital no es el mismo que cuando las escribí"

Ana Mena, su compañera de profesión , confesó hace unos días que el concierto que ella dará en el mismo recinto no tendrá ningún beneficio económico . Al preguntarle por eso, Álvaro de Luna nos ha admitido que los artistas hacen muchos espectáculos "por amor al arte", es decir, que no ganan dinero con ellos. "El año pasado colgué una lona que me costó un dineral, simplemente para promocionar mi disco, y salió de mi bolsillo. Igual que lo del Wizink, ya les he dicho a los de mi oficina que una vez que paguemos a todo el mundo lo quiero reinvertir todo en que sea un concierto único. Hay que invertir en la carrera de uno, si tú no inviertes en tu carrera y en tu propio proyecto, cómo pretendes convencer al resto para que crean en ti", ha explicado sobre lo que hará con el dinero de ese concierto.

El artista nos ha explicado que cuando escuchamos una de sus canciones no quiere decir que él esté atravesando en ese momento lo que reflejan. Él, como artista, no decide en que momento salen las canciones y, aunque para ellos es algo dinámico, no todo el mundo lo entiende. "Yo hago canciones por necesidad, en todos los momentos de mi vida, casi a diario. De toda esas canciones que hago, las que salen, generalmente no corresponden al momento en el que las escribí. Me alegra que me hagas esta pregunta porque hay gente que no lo ve así. La gente piensa que escribes una canción que representa un momento concreto y sale al día siguiente y no es así", nos ha confesado.