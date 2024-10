Bajo el nombre de 'The Stars Share', la exposición podrá visitarse desde el 11 de octubre al 15 de diciembre y refleja a distintas personalidades del mundo del cine, la música, la fotografía, el arte, el diseño, el deporte, el vino y la gastronomía en 60 fotografías. Todos reunidos bajo el título de 'Prints of life' , que busca reflejar el interior de cada personaje y contar su propia historia, jugando siempre con matices, luces y sombras y en las que todos “levantaban sus copas hacia el brillo infinito de las estrellas, mirándose a los ojos"; según cita el autor. Unas emociones compartidas son las que ha logrado convocar ante su objetivo con los protagonistas de sus retratos, que posan con una copa en la mano .

"Elocuente, divertido, culto, alegre, sensible, una cortesía que rara vez se ve. Él es la antítesis de una diva", describe a Javier Bardem en una de las publicaciones que ha compartido. "Me presentó a su familia y me conmovió profundamente. Pocas veces he sentido emociones así", declara en su entrevista a 'Vogue'. Y esa emoción no vendría motivada solo por estar cerca de grandes estrellas, sino porque pudo ver a la pareja de actores en su faceta más privada. "Me encantó verles con sus hijos, que son maravillosos. Les tengo un profundo respeto", sostiene. "Ese día estaban escritas en mayúsculas las palabras amor, pasión y compartir".