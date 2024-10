Álvaro Mayo, sobre ser un referente: "No es una etiqueta que necesariamente quiera, soy un mariquita más"

Echando la vista atrás, Álvaro reconoce que en este último año ha crecido mucho como artista y como persona , ya que se ha visto obligado a salir de su zona de confort. "Yo soy una persona que fluye mucho y me adapto muy bien a todo, pero nunca había visto cambios tan grandes en todos los ámbitos de mi vida. Y he encontrado un punto dulce , de vez en cuando se me hace complicado, pero estoy disfrutando muchísimo del proceso ", ha explicado.

"Por una parte es super gratificante, en las firmas de discos he conocido a un montón de fans que me han dado las gracias por ayudarles", ha expresado. Pero, al mismo tiempo, Mayo considera que es una etiqueta que no quiere acoger necesariamente. "Soy una persona del colectivo con su propia realidad, simplemente el hecho de estar en sitios lo visibiliza. Pero igual que debería haber treinta millones de personas más. No soy nadie especial, simplemente soy un mariquita más", ha respondido entre risas. Dale al 'play' en el vídeo que encabeza esta noticia para ver la entrevista completa.