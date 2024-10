Naiara ha vuelto a actuar con su orquesta: "Uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz"

En el último año la vida de Naiara ha cambiado radicalmente. La que fue ganadora de la última edición de 'Operación Triunfo' era la cantante de la orquesta La Nueva Alaska justo antes de entrar en la academia. Una vez salió del reality comenzó a hacer colaboraciones con grandes artistas, a publicar canciones propias y a subirse a grandes escenarios. Sin embargo, tal y como nos ha desvelado en esta entrevista exclusiva, ella siempre intenta volver al lugar en el que ha sido feliz.

Por eso, hace unos días, Naira se subió de nuevo al escenario junto a sus compañeros de la orquesta. Nuez del Ebro, una pequeña localidad cercana a Zaragoza, estaba celebrando las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario cuando Naira dio una gran sorpresa. Los poco más de 800 habitantes del pueblo esperaban a la conocida orquesta, pero no sabían que la ganadora de OT interpretaría 'Tómame o déjame', la que ha sido una de las canciones que más ha interpretado durante la gira con sus compañeros.

Naiara no descarta volver a actuar con su orquesta

En la cena de nominados a LOS40 Music Awards Santander 2024 que se ha celebrado en Barcelona hemos podido tener un encuentro exclusivo con la artista. Ella misma nos ha contado, tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, que "siempre" tendrá un huequito para ir a ver cantar a sus compañeros de orquesta. "Son mi familia, mi refugio y mi hogar. Cuando estoy allí viéndolos me entra el gusanillo de subirme a cantar con ellos porque me puede, me puede la orquesta. Al final uno siempre vuelve donde ha sido muy feliz", nos comentaba en exclusiva.

Ese momento fue algo "especial" porque es el pueblo de la mujer de su jefe de orquesta y a Naiara le apeteció subirse a cantar y dedicarle la actuación. "Pero no te digo que otro día no me de por subirme", dice sobre la buena relación que mantiene con ellos y la alegría que le da volver a actuar en el mismo escenario, en su tierra.

Una "gordísima" colaboración, a punto de ver la luz

Aunque no le han dejado darnos ningún dato, Naiara nos ha contado que se viene una colaboración "gordísima" con alguien "muy muy guay". "Yo estoy que no me lo creo. No te puedo decir nada más. No queda nada", nos ha contado sobre una noticia que tardaremos poco en descubrir.