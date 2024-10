Hay muchos casos de hijos que se dedican a lo mismo que sus padres , ya sean las directoras Sofia Coppola y Jennifer Lynch (hijas de Francis Ford y David) o sagas realmente clásicas como los Redgrave , desde Tony Richardson y Vanessa Redgrave a sus hijas, Natasha y Joely Richardson, a su hermana Lynn Redgrave o su sobrina Jemma. Las hijas de Meryl Streep (Grace Gummer, Mamie Gummer y Louisa Jacobson, a quienes puedes ver en la serie 'La edad dorada') han seguido sus pasos en la actuación y todos los años aparece un nuevo 'nepobaby' que, a veces, logra superar en fama a sus padres. De hecho, en estos últimos meses hemos tenido varios ejemplos de actores para quienes su apellido, o sus rasgos faciales, ya son solo una característica suya más, y no las que los define.

Hija de Andie McDowell , Margaret está ahora mismo de actualidad por la película 'La sustancia', en la que interpreta a una versión “mejorada” de Demi Moore (cuya hija con Bruce Willis, Rumer, también es actriz), y por su matrimonio con Jack Antonoff , cantante y productor musical que ha trabajado a menudo, por ejemplo, con Taylor Swift. Su debut en el cine fue en 'Palo Alto' , la primera película como directora de otra 'nepobaby', Gia Coppola, nieta de Francis Ford Coppola, y su carrera terminó de despegar gracias a la serie 'The Leftovers' . Desde entonces ha alternado publicidad para Kenzo, donde muestra su formación como bailarina, con trabajos que van desde la miniserie La limpiadora a películas tan diferentes como 'Érase una vez en Hollywood' o las dos que ha rodado a las órdenes de Yorgos Lanthimos, 'Pobres criaturas' y 'Kinds of Kindness'.

Sus padres son Meg Ryan y Dennis Quaid y Jack parece haber heredado de ellos su querencia por la comedia en todas sus variantes, incluida la muy bruta de la serie de superhéroes 'The Boys', que ha terminado por hacerlo famoso para un público más amplio y donde conoció a su actual pareja, la actriz Claudia Doumit. Curiosamente, las comedias románticas donde su madre se convirtió en una estrella no es un género que frecuente, pero el año pasado sí estuvo en 'Oppenheimer' , dando vida al físico Richard Feynman, y donde se ha labrado un hueco con rapidez es en el doblaje de películas y series animadas. Es uno de los Peter Parker de Spider-Man: 'Cruzando el multiverso', es Clark Kent en 'Mis aventuras con Superman' y es uno de los protagonistas principales de 'Star Trek: Lower Decks'.

A la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet solo le faltaba debutar como directora de cine para confirmar su asentamiento en Hollywood, y ya lo ha hecho este año con el thriller 'Parpadea dos veces'. En él, por cierto, dirige a su futuro marido, Channing Tatum, a quien conoció cuando ambos pusieron sus voces a personajes animados de 'LEGO Batman: la película'. Kravitz es, en realidad, algo más que la “hija de” desde ya hace algún tiempo, sobre todo tras el espaldarazo que le supuso compartir pantalla en 'Big Little Lies' con Reese Weatherspoon, Nicole Kidman y Laura Dern. Hasta llegar ahí, había tenido pequeños papeles en 'Mad Max: furia en la carretera' o 'X-Men: First Class', que culminaron en su rol de Catwoman en 'The Batman', la última película rodada hasta ahora del superhéroe de DC, a quien daba vida Robert Pattinson. También es muy habitual ver a Kravitz como imagen del perfume Black Opium de YSL.