Nicolás y Julia, los hijos de Toni Acosta y Jacobo Martos que viven lejos de los focos

"Digo que sí a un trabajo en función del tiempo que me va a quitar . He aprendido a valorar el aquí y ahora”, continuaba revelando en la citada entrevista. “Si estoy con ellos quiero estar de verdad. Luego llegan otras rachas y hay que conciliar, que es lo más complicado como madre y mujer trabajadora en este país...".

Cuando eran pequeños, Toni no dudaba en darlo todo para estar con ellos, "Con ellos juego, pinto, hago galletas o me pongo los patines”. Una etapa que, ahora que ya ha pasado el tiempo y el mayor ha cumplido 20 años , reconoce que es agotadora.

“La maternidad tiene cosas maravillosas, lo que pasa es que no puedo evitar decirte que estoy agotada porque me parece sano decir que hay días que me quiero ir a dar un paseo para no escuchar más a mis hijos”, reconocía durante la promoción de su película Menudas vacaciones, en una entrevista para Infobae España. “Yo ya estoy en un oasis, porque son mayores y hago otro tipo de planes con ellos, los disfruto de otra manera, pero cuando eran pequeños... ¡Madre mía, esas tardes!”.