El emotivo momento que Adele, entre lágrimas, ha protagonizado junto a Céline Dion en su último concierto

El pasado mes de septiembre, Adele anunciaba su retirada de la música de forma temporal e indefinida después de tres años encabezando una residencia en Las Vegas y otra en Alemania. Desde que la de Someone Like You hiciera su anuncio con el objetivo de poder “descansar”, son muchos los que no han dudado en adquirir una entrada para uno de los conciertos que, antes de poner en práctica su decisión, ofrecerá en la ciudad de los casinos. Uno de los rostros reconocidos que lo han hecho en su último show hasta la fecha ha sido el de Céline Dion, con quien ha protagonizado un emotivo momento.