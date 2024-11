La exmodelo, que defiende lo siguiente sobre su marido: " Me permite ser yo misma y creer lo que creo. Me permite ser quien soy, y él lo respeta, y yo lo respeto y le dejo ser él mismo. Tiene otras creencias y hace lo que cree". En este sentido, una de las afirmaciones que más llaman la atención entre estas páginas es su opinión del aborto pues defiende firmemente este derecho, algo contrario al programa político del republicano.

La primer dama ya se había pronunciado sobre este asunto anteriormente en los medios de comunicación. "Limitar el derecho de las mujeres a elegir o no. Interrumpir un embarazo no deseado equivale a negarle el derecho a controlar su cuerpo", defendió en una entrevista publicada por 'The Guardian'. En un comunicado, que sirvió como carta de presentación de su libro, se reafirmó sobre el aborto: "He llevado esta creencia conmigo durante toda mi vida adulta. ¿Qué hace con su propio cuerpo? El derecho fundamental de la mujer a la libertad personal, a su propia vida, le da el derecho de interrumpir su embarazo si así lo desea".