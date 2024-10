A finales de los 50 pasó a trabajar como abogado en Nueva York, donde representó tanto a mafiosos como a Aristóteles Onassis o al dueño de los New York Yankees de béisbol, y allí es donde empezó a asesorar a Trump en sus negocios inmobiliarios. Cohn era célebre por ser muy agresivo y no tener ninguna cortapisa ética a la hora de lograr sus objetivos, y enseñó a Donald sus tres reglas de oro: siempre ve al ataque; no admitas nada, niégalo todo y di siempre que has ganado aunque no sea verdad. Trump convierte esas reglas en el centro de su emporio empresarial y su posterior carrera política.