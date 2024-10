Si bien la fama le llegó a una edad muy temprana, la propia Jennifer confesaba que había cometido algunos errores. Por ejemplo, la rinoplastia a la que se sometía (y que se han hecho otras famosas) y de la que se arrepentía tiempo después. Algo, sobre lo que reflexionaba en sus memorias 'Out of the Corner'. Sobre todo, porque ella misma sentía que había perdido un poco su identidad, lo que también pasaba factura a su carrera.