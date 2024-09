Su relación desde niña con el cine y con la moda han fraguado un estilo que consigue el equilibrio perfecto entre lo sexy y lo elegante. Con cada look que luce en la alfombra roja la actriz demuestra que la edad no es un límite (actualmente tiene 61 años) para dejar de ponerte ninguna prenda. Y ayuda a las mujeres de su edad a entender que no hay que atenerse a ninguna estética concreta al cumplir ciertos años.