Alba Díaz se ha despedido del verano con un nuevo cambio de look que ha acortado todavía más su melena. Si bien la hija de Vicky Martín Berrocal lucía un corte bob muy favorecedor, ahora ha querido sumarse a la moda y acortarlo todavía más. De hecho, nos recuerda mucho al peinado que luce ahora la actriz Lilly Collins , que acaba de estrenar nueva temporada de 'Emily en Paris' .

"Me he cortado 3 dedos más y no puedo parar", ha confesado Díaz a sus seguidores. Y es que la joven está encantada con este corte que rejuvenece y destaca los rasgos faciales. Una apuesta muy arriesgada, pero que a ella le sienta fenomenal, y es que septiembre resulta el mes adecuado para animarse a cortar por lo sano. Sobre todo, por el exceso y los daños que sufre nuestro cabello durante todo el verano debido al sol y el cloro de la piscina.