Decía Coco Chanel que “la moda pasa, pero el estilo permanece”. Nos atrevemos a ir aún más allá y afirmamos que el estilo, con el paso del tiempo, puede ir en aumento. Vestirse a los 20 no es lo mismo que hacerlo a los 40, ni tampoco a los 60. Pero ha habido cambios en las reglas del juego, y no dejamos de ver cómo cumplir años no exige renunciar a la moda, ni es necesario vestirse como una “señora mayor” en el sentido más tradicional.